قاتل النجار بكفر الشيخ: الخلاف بيننا على 50جنيه وأهاننى أمام أهالى القرية

لقى أحمد ابراهيم يوسف 30 سنة نجار متأثراً بعدة طعنات من "ج.ع.م" 28سنة مسجل خطر لخلافهما على 50 جنيه. ونقلت جثة المجنى عليه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وتحرر المحضر رقم 13915إدارى مركز شرطة كفر الشيخ.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بأن أحمد ابراهيم يوسف 28 سنة نجار لقى مصرعه متأثراً بعدة طعنات على يد "ج.ع.م" 28سنة، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وبعد نصب عدة أكمنة القى القبض على المتهم.

وأكدت تحريات مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة المقدم توفيق جاد رئيس مباحث شرطة مركز كفر الشيخ ومعاونيه النقيب محمد عبدالعاطى والنقيب ممدوح محمد والملازم أول محمد قنديل والملازم محمد اسماعيل، أن هناك خلافات بين المجنى عليه والمتهم وأخرها مشادة كلامية بسبب 50 جنيه كبقية حساب بينهما تحولت لتشابك وسباب، مما أثار غضب المتهم وعقد النية على الانتقام من النجار الذى يعمل معه. وفى يوم الحادث تواجد المجنى عليه فى أحد محال الحلاقة بقرية كفر متبول ودخل عليه المتهم وحاول محادثته ولكنه لم يعره اهتماماً فنشبت مشادة كلامية بينهمان فاستل المتهم أله حادة من جيبه وطعن المجنى عليه عدة طعنات وفر هارباً تاركاً المتهم غارقاً فى دمائه، واتصل عدد من أهالى القرية بمركز شرطة كفر الشيخ وبالإسعاف وتم نقل المجنى عليه لمستشفى كفر الشيخ العام الذى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر رقم 13915إدارى مركز شرطة كفر الشيخ.

وأمام المقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ اعترف المتهم بجريمته بأنه قتل المجنى عليه وأرشد عن الآلة الحادة التى استخدمها فى جريمته والتى خبأها خلف منزله، وقال: نعم قتله لأنه أهاننى أمام الناس وسبنى بسبب خلافات بيننا على 50جنيه كانت لى وطالبته بها ولكنه أساء معاملتى وصممت على الانتقام منه.

وأضاف المتهم أنه قابل المجنى عليه فى محل حلاقة وحاولت محاورته ولكنه تجاهلنى وساء معاملتى فنشبت مشادة بيننا فأخرجت الآله الحادة وطعنته بها لإهانتى أمام أهل القرية.