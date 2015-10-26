«البسكويت» يُظهر انقسام الشارع البريطاني

أجرت صحيفة “ميرور” البريطانية استطلاعًا للرأي في بريطانيا بعنوان “بسكويتك المفضل” .

وأظهرت النتائج انقسام كبير في الآراء والأذواق، ويعتبر البسكويت من الأمور المهمة خلال استراحة الشاي لدى البريطانيين.

ففي شمال البلاد يفضل المواطنون البسكويت الرطب، أما الجنوبيون فيفضلون البسكويت الجاف، ووفقا للاستطلاع فإن 65 % من البريطانيين يفضلون تناول البسكويت عبر تغميسه في الشاي، أما الآخرون فيفضلون تناوله مجففا وعدم غمسه في كوب الشاي.

علماً أن البسكويت المحشو بالكريمة والكسترد هو المفضل لدى سكان يوركشاير ، بينما يحصل بسكويت digestives بالشوكولا على المرتبة الأولى في أوكسفورد وكامبريدج. ويعد البسكويت البريطاني التقليدي(Tea biscuit) المفضل لدى سكان جنوب غرب ويلز، ويشتهر سكان ميدلاندز بحبهم للبسكويت المطعم بالحليب.

وحصل البسكويت المشهور باسم “cookies ” على المرتبة الأولى في اسكتلندا، أما الأطفال في بريطانيا فيفضلون بسكويت ” jammie ” المحشو بالفراولة بحسب الشركات البريطانية.