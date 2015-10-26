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ضبط 1000 قرص مخدر و6 آلاف جنيه بحوزة تاجر مخدرات بالفرافرة

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ضبط 1000 قرص مخدر و6 آلاف جنيه بحوزة تاجر مخدرات بالفرافرة ضبط 1000 قرص مخدر و6 آلاف جنيه بحوزة تاجر مخدرات بالفرافرة
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث مركز شرطة الفرافرة، بقيادة العميد عبد الباسط السمان، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والنقيب عمرو حشاد، رئيس المباحث، والملازم أول محمود مرتضى، معاون المباحث، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بمركز الفرافرة، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 1140 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد القبض على أحد تجار المخدرات بدائرة مركز الفرافرة، وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الفرافرة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المخدرات، وبعد ثبوت صحة التحريات وبتقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطه أثناء تسلمه كمية من الأقراص المخدرة من أحد السائقين، وتبين أنه يدعى "سيد.ح.س"، 45 سنة، عاطل، وبحوزته 1000 قرص مخدر و6000 جنيه وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365