أمين شرطة يصيب سيدة بطلق نارى أثناء مطاردة سائق تاكسى يقلها بالفيوم

أصيبت سيدة برصاصة عن طريق الخطأ أطلقها أمين شرطة بكمين مرورى فى الفيوم أثناء مطاردته سائق تاكسى يقلها حيث رفض التوقف فى الكمين وحاول الهرب وصدم أمين شرطة فطارده وأطلق النار وأصاب السيدة بالخطأ.

كان مستشفى الفيوم العام استقبل منذ قليل "نجوى.ف.م"، 26 سنة حامل، مصابة بطلق نارى وتبين أنها كانت تستقل سيارة تاكسى وأثناء مرورها على كمين منطقة السبع نخلات بقرية بنى صالح رفض سائقها التوقف وصدم أمين شرطة بالكمين وفر هاربًا فطاردته القوة وأطلقت صوبه النيران فأصابت رصاصة أطلقها أمين الشرطة السيدة بالخطأ وقفز السائق من السيارة وفر هاربًا .

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