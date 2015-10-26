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تعزيزات أمنية بنجع حمادى بعد اختطاف وقتل محامٍ

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تعزيزات أمنية بنجع حمادى بعد اختطاف وقتل محامٍ تعزيزات أمنية بنجع حمادى بعد اختطاف وقتل محامٍ
عززت قوات الأمن تواجدها بقرية الناحية التابعة لمركز نجع حمادى بعد اختطاف محامى وقتله أثناء ذهابه للعمل بسبب خلافات عائلية قديمة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى وإشراف اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إلى مكان القرية وتم تكثيف التواجد الأمني بالقرية.

عززت قوات الأمن تواجدها بقرية الناحية التابعة لمركز نجع حمادى بعد اختطاف محام وقتله أثناء ذهابه للعمل بسبب خلافات عائلية قديمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى، يتهم مسلحين بخطف "حازم م ع ع" ( 33 عامًا)، محام، من داخل سيارته أثناء ذهابه إلى عمله بمجمع محاكم نجع حمادى، وأطلقوا عليه النيران، فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقل الجثة للمستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

مقتل محام على يد مسلحين بعد إختطافة بقنا

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