المستشار القانونى لليوم السابع: المحكمة طبقت القانون برفض دعوى اتهام ساويرس بسب عبد الرحيم على

أكد أنور الرفاعى، المستشار القانونى لـ"اليوم السابع"، أن محكمة جنح الدقى اتبعت صحيح القانون عندما قضت - بعد المداولة - بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية فى القضية رقم 14927 لسنة 2015، التى اتهم فيها عبد الرحيم على كلا من المهندس نجيب ساويرس والزميل خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" بسبه وقذفه.

وأشار الرفاعى إلى أنه دفع بمخالفة الدعوى المقامة للمواد رقم 3 و10 من قانون الإجراءات الجنائية وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وعدم خروج الصحيفة عن حدود النقد المباح.

وكانت محكمة جنح الدقى قضت - برئاسة المستشار أشرف نصار - بعدم قبول دعوى اتهم فيها الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، كلا من نجيب ساويرس وخالد صلاح بسبه وقذفه، كما ألزمت المحكمة المدعى بالمصروفات.