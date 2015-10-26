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مدرب رمضان صبحي لـ في الجول: هل تعلمون أنه يقف على الكرة منذ كان ناشئا

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مدرب رمضان صبحي لـ في الجول: هل تعلمون أنه يقف على الكرة منذ كان ناشئا مدرب رمضان صبحي لـ في الجول: هل تعلمون أنه يقف على الكرة منذ كان ناشئا

هل تعلم أن وقوف رمضان صبحي نجم الأهلي على الكرة لم يبدأ في مباراة الزمالك في قمة الدوري؟ هذا ما يكشف عنه علي ماهر المدرب المساعد ومدرب الناشئين السابق في النادي الأحمر.

رمضان صبحي اعتذر عن واقعة وقوفه على الكرة خلال مباراة الدور الثاني للدوري التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفي مؤمن زكريا.

ولكنه كررها مرة ثانية في قمة السوبر على ملعب هزاع بن زايد، وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب لدى لاعبي الزمالك.

وكشف ماهر الذي كان مدربا لرمضان مع فرق الناشئين والشباب، عن سر ارتباط نجم الأهلي الدولي بهذه الحركة.

وقال علي ماهر لـFilGoal.com: "هل تعلمون أن رمضان صبحي كان يقف على الكرة دائما في مباريات فرق الناشئين والشباب؟".

وتابع "هذه الحركة ليست جديدة عليه، فهو منذ كان ناشئا في الأهلي يحاول إظهار مهاراته عندما يشعر إنه في حالة فنية جيدة".

وواصل موضحا "رمضان دائما كان يحب اللاعبين المهاريين الكبار ويعتبرهم قدوة له".

وأردف "عندما كان يقوم رمضان بهذه الحركة وهو ناشئ لم تحدث نفس المشاكل عندما فعلها أمام الزمالك. فرد الفعل كان مبالغا فيه".

وواصل متما "في رأيي، الزمالك هو من أعطى قيمة أكبر للحركة عندما أبدى لاعبوه غضبهم منها بشكل مبالغ فيه، فشعر رمضان بأهمية الحركة".

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