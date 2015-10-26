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تجمهر أهالي قرية نزالي بالقوصية بعد غرق الشوارع بسبب انفجار ماسورة مياه 

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تجمهر أهالي قرية نزالي بالقوصية بعد غرق الشوارع بسبب انفجار ماسورة مياه  تجمهر أهالي قرية نزالي بالقوصية بعد غرق الشوارع بسبب انفجار ماسورة مياه 

أرشيفية

تجمهر العشرات من مواطني قرية نزالي جنوب التابعة لمركز القوصية، اليوم الإثنين، داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، احتجاجًا على تجاهل معاناتهم، لغرق معظم شوارع القرية بعد انفجار الماسورة الرئيسية لمغذية لشبكة المياه داخل القرية، مما استتبع قيام الشركة بقطع المياه عن القرية بالكامل منذ أربعة ايام، وأثر ذلك  سلبًا في حياتهم ومنعهم من الحصول علي المياه العزبة .

ويذكر أن قرية نزالي جنوب تعاني من مشكلة في توافر مياه الشرب التي سرعات ما تتصاعد مع الانفجار المتكرر للماسورة الرئيسية، على مدار 3 سنوات مضت وحتى اﻵن، وما فاقم الأزمة هو تخاذل المسئولين عن شفط المياه المتراكمة داخل الشوارع والمنازل.

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