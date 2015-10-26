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سميح ساويرس : إندونسيا استعانت بي لحل مشاكل الإسكان

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سميح ساويرس : إندونسيا استعانت بي لحل مشاكل الإسكان سميح ساويرس : إندونسيا استعانت بي لحل مشاكل الإسكان

المهندس سميح ساويرس

قال المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم في لقاء تلفيزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي علي فضائية “سي بي سي” ، أن هيئة التأمين الإجتماعي بإندونسيا استعانت به لوضع حلول لأزمة إسكان محدودى الدخل بإندونسيا حيث تم توقيع مذكرة تفاهم ضمن مشروع المليون وحدة سكنية فى إندونسيا ، حيث تبلغ تكلفه المشروع من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي وسوف يتضمن تنمية وتطوير وحدات سكنية منخفضة التكلفة والتي تأوي حتى 30 ألف أسرة وسوف يتم عمل أول صندوق خاص فى إندونسيا يهدف إلى الإستثمار فى مشروع إسكانى بهذا الحجم و المستوى.

 

و أوضح ساويرس أنه مع الارتفاع الحاد في الأراضي في السنوات الأخيرة، سوف يصعب على 34 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض في اندونيسيا شراء منازل لأسرهم.، مضيًفا يوجد حالياً العديد من المدن المتكاملة في إندونيسيا، ولكن لا يوجد منها ما هو في متناول ذوي الدخل المنخفض.

و أضاف سميح ساويرس نأمل من خلال هذا المشروع بأن نقدم أفضل الحلول المناسبة لذوي الدخل المنخفض من أجل الحصول على مستوى معيشي أفضل وبأسعار ميسرة وترك أصول قيمة للأجيال القادمة”.

كما أكد أن العاصمة چاكرتا ستستفيد بشكل غير مباشر أيضا من إنخفاض الإزدحام والتكدس، ونأمل أن يتضاعف مردود ذلك علي الاقتصاد بصفة عامة”.

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