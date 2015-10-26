بالصور.. إقبال أقل من المتوسط فى انتخابات الاعاده في البحرين

أكد الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس حركة “صوت مصر” في الخارج إن غرفة عمليات حركة صوت مصر تواصل إصدار تقارير وبيانات عن ما شهدته العواصم المختلفه بشأن مرحلة الإعادة من الانتخابات البرلمانيه المصرية.

وفيما يلى البيان رقم 4 ” خاص بمملكة البحرين ” والذى قام باعداده المهندس السيد مسعود رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى البحرين ومعاونيه :

> وشهدت جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولي في يومها الأول إقبالًا أقل من المتوسط في البحرين وتؤكد غرفة عمليات الحركة في البحرين أن الإقبال في اليوم الاول يكون دائما أقل من الأقبال في اليوم الثاني وإن قلة الإقبال عمومًا في الخارج سببها عدم معرفة الناخب بالمرشحين، وأن حرص الناخب علي إعطاء صوته للأصلح جعله يعزف عن المشاركة كما أنه لاتوجد معلومات عن المرشحين وسيرتهم الذاتية ليمكن للناخب الرجوع اليها لتكوين فكرة عن المرشح.

> وتطالب الغرفة بان يقدم المرشح سيرته الذاتية للجنة العليا للانتخابات مع اوراقه لتكوين معلومات عن المرشح تنشر علي صفحة اللجنة العليا للانتخابات للرجوع اليها من قبل الناخبين.