علماء المحيطات: العثور على أندر نوع من الحيتان يُسمى «أوموراي»

حصل فريق دولي من علماء المحيطات على صور لأندر نوع من الحيتان يسمي بحيتان “أوموراي” وتمكن من مراقبة تصرفها وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وقد عرفت البشرية هذه الحيوانات سابقا فقط لدى دراسة عظام جماجمها وأجزاء من حمضها النووي.

تعيش هذه الحيتان في مناطق نائية من المحيط الهندي. من جهة أخرى يصعب رصدها بسبب أحجامها الصغيرة حيث يبلغ طولها 10-11 مترا فقط إضافة إلى أنها لا تنفث الماء.

استطاع أعضاء الفريق رصد هذه الحيتان ودراسة نمط حياتها أثناء إحدى البعثات التي يجريها العلماء سنويا على مشارف السواحل الشرقية لمدغشقر.

وزاد الباحثون عدد عمليات رصد حيتان (Omurai) منذ عام 2013 مما مكنهم من الحصول على صور كثيرة جدا لها ومراقبة تصرف الحيوانات المنفردة ومجموعات الحيتان من هذا النوع وهو أندر نوع من الحيتان الموجودة في مياه المحيط الهندي. بصورة عامة استطاع العلماء مراقبة تحركات44 عائلة من هذه الحيتان والحصول على عينات من الحمض النووي لها وجلودها.