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السودان يؤكد أن انضمامه لتحالف «عاصفة الحزم» قرار اقتضته التزاماته القومية

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السودان يؤكد أن انضمامه لتحالف «عاصفة الحزم» قرار اقتضته التزاماته القومية السودان يؤكد أن انضمامه لتحالف «عاصفة الحزم» قرار اقتضته التزاماته القومية

أكد السودان،  مجددا أن انضمامه لتحالف “عاصفة الحزم” لإعادة الشرعية في اليمن، قرار اقتضته التزامات البلاد القومية وتحالفاته الإقليمية، دون أن يكون لهذا القرار ارتباط بعلاقة السودان مع أي دولة .

وقال السفير علي الصادق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية- في تصريح مساء اليوم الاثنين، تعليقا على انتقاد مساعد وزير الخارجية الإيراني للسودان لانضمامه إلى التحالف العربي في اليمن- “إن السودان يعتبر علاقاته مع إيران طبيعية وعادية”.

وأشار السفير الصادق إلى أن مسألة انضمام السودان إلى تحالف “عاصفة الحزم” لإعادة الشرعية لليمن، قرار اقتضته التزامات السودان القومية وتحالفاته الإقليمية، موضحا أن هذا القرار ليس له أي ارتباط بعلاقة بلاده مع أي دولة أخرى.

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