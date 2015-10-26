بندقية فريدة من نوعها في معرض «إنتربوليتيخ-2015»

كُشف النقاب في المعرض الدولي الـ 19 لوسائل ضمان أمن الدولة الذي سمي بـ”إنتربوليتيخ-2015″ على مقتنيات واسعة من الأسلحة الخفيفة والأجهزة المتنوعة.

و أبرز الأسلحة المعروضة الفريدة من نوعها ، بندقية صامتة للقناصين عيار 12.7 ميليمتر سميت بـ”فيخلوب” . حيث تستطيع هذه البندقية إصابة أهداف متنوعة على مسافة تصل حتى 600 متر، ويؤمن الرصاص من العيار الكبير لهذا السلاح مفعولًا تدميريًا زائدًا، حتى في حال استخدام العدو وسائل مطورة للحماية الفردية. بحسب ما ذكرته ” روسيا اليوم”.

تطلق الأعيرة النارية من هذه البندقية دون إحداث صوت أو ظهور اللهب، ويتحقق ذلك على حساب استخدام ذخائر قوية تطلق بسرعة فائقة، وتركيب كاتم للصوت يتميز بتصميم ابتكاري.

تتفوق هذه البندقية على نماذج روسية وأجنبية أخرى من الأسلحة الصامتة فيما يخص مدى الرمي الفعال والمفعول التدميري والخارق لها بفضل استعمال طلقات فائقة الدقة ذات رصاصات برونزية. وتلقم البندقية يدويًا من مخزن قابل للفصل يسع لخمس طلقات، يزود هذا السلاح بمجموعة ميكانيكية للتسديد ولوحة لتركيب مناظير مختلفة. كما توجد لها ركيزة يمكن تغيير ارتفاعها وكعب مطاطي لأخمصها.