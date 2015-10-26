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الحياة على الأرض نشأت قبل 300 مليون سنة..والكائنات الحية منذ 4.1 مليار

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الحياة على الأرض نشأت قبل 300 مليون سنة..والكائنات الحية منذ 4.1 مليار الحياة على الأرض نشأت قبل 300 مليون سنة..والكائنات الحية منذ 4.1 مليار

أرشيفية

أفادت قناة “إن بي سي” الأمريكية بأن فريقًا من العلماء الأمريكيين بجامعة كاليفورنيا يعتقدون أن الحياة على الأرض نشأت قبل 300 مليون سنة مما يدعيه العلم الحديث.

وحقق الفريق هذا الاكتشاف غير المتوقع نتيجة دراسته بلوارات قديمة للزركون تم العثور عليها في أستراليا الغربية، ووجد فيها العلماء انبعاثات لكربون نجم، حسبما أكد رئيس الفريق الأستاذ مارك حاريسون، عن آثار حياة الكائنات البيولوجية آنذاك.

وأشار حاريسون في حديث للقناة الأمريكية إلى أن هذه الدراسة تظهر أن الكائنات الحية كانت موجودة في الكرة الأرضية منذ 4.1 مليار سنة، ما يعد أكثر بـ 300 مليون سنة من التقديرات السابقة لتاريخ نشأة الكائنات البيولوجية في الأرض.

يذكر أن هذه التقديرات اعتمدت على نتائج دراسة نظائر كربون التي تم العثور عليها في التشكلات الجيولوجية غرب جنوب جزيرة غرينلاند.

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