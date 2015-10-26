أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تخلصي من كدمات البشرة المفاجئة

Google+ Print
تخلصي من كدمات البشرة المفاجئة تخلصي من كدمات البشرة المفاجئة

الأحد 25-10-2015 17:43

قد تجدين أحياناً كدمة في ذراعك أو ساقيك، ولا تتذكرين وقت وطريقة حدوثها، وقد تترك مكانها علامة خضراء أو زرقاء، مما قد يضايقك أكثر، وتتميز الكدمات بأنها تحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها، وذلك نتيجة نقص الكولاجين في هذه المناطق.
في البداية قد تظهر الكدمة باللون الأحمر، ثم تتحول إلى اللون البني الذهبي، ثم الأخضر، وبعد ذلك تختفي، ولكن اختفاءها قد يأخذ الكثير من الوقت، ولحسن الحظ قد تساعدك بعض الأسرار في القضاء على آثار الكدمة في وقت أقصر:
1. وضع مرطب خاص بالكدمات يومياً حتى يزيد من إنتاج الكولاجين وعلاج الكدمة في أسرع وقت.
2. إذا كنت تعانين من نقص فيتامينC و K فتناوليه بكثرة إما عن طريق نظامك الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية، فذلك سيزيد من فرصة الشفاء.
3. تناولي الكثير من الأناناس، فهو يحتوي على إنزيم بروميلين الذي يساعد على تقليل التورم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي