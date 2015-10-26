تخلصي من كدمات البشرة المفاجئة

قد تجدين أحياناً كدمة في ذراعك أو ساقيك، ولا تتذكرين وقت وطريقة حدوثها، وقد تترك مكانها علامة خضراء أو زرقاء، مما قد يضايقك أكثر، وتتميز الكدمات بأنها تحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها، وذلك نتيجة نقص الكولاجين في هذه المناطق.

في البداية قد تظهر الكدمة باللون الأحمر، ثم تتحول إلى اللون البني الذهبي، ثم الأخضر، وبعد ذلك تختفي، ولكن اختفاءها قد يأخذ الكثير من الوقت، ولحسن الحظ قد تساعدك بعض الأسرار في القضاء على آثار الكدمة في وقت أقصر:

1. وضع مرطب خاص بالكدمات يومياً حتى يزيد من إنتاج الكولاجين وعلاج الكدمة في أسرع وقت.

2. إذا كنت تعانين من نقص فيتامينC و K فتناوليه بكثرة إما عن طريق نظامك الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية، فذلك سيزيد من فرصة الشفاء.

3. تناولي الكثير من الأناناس، فهو يحتوي على إنزيم بروميلين الذي يساعد على تقليل التورم.