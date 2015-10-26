نظام مترف للعناية بالبشرة مع مجموعة ديب كلين من نيوتروجينا

لكل سيدة تعاني من مشكلة في بشرتها من احمرار الجلد أو ظهور الرؤوس السوداء، البثور، ووصولاً إلى ظهور تجاعيد الشيخوخة مبكراً نقول لك لا داعي للخوف بعد اليوم، فإن نيوتروجينا تقدّم لكِ أبسط وأفضل الحلول لمكافحة هذه المشاكل المزعجة والتي تؤثر على جمالك ومظهرك.

تتابعين في هذا الموضوع لمحة صغيرة عن سبب مشاكل البشرة وصولاً لحل نيوتروجينا لبشرة شابة ونضرة على الدوام:

عندما لا تهتمين بنظافة وجهك بالطريقة المناسبة، تصبح بشرتك عرضة لجميع المشكلات التي تصيب البشرة، بدءاً من احمرار الجلد وظهور الرؤوس السوداء والبثور، ووصولاً إلى ظهور تجاعيد الشيخوخة مبكراً. والأكثر من ذلك أن البشرة لا تستفيد من مستحضرات الترطيب وأنواع السيروم (منتجات معالجة الشعر) والكريم التي تستخدمينها لمقاومة علامات الشيخوخة.

لذلك، يعد تنظيف البشرة بطريقة سليمة هو الخطوة الأولى والأهم في الروتين اليومي للعناية بجمالك.

ولكننا لا نتحدث هنا عن استخدام الصابون مع القليل من الماء، مما يترك بشرتك جافة بمظهرٍ مشدود! الحل هو التنظيف العميق للبشرة برفق. حيث تُكسب عملية التنظيف المثالية بشرتك إحساساً بالانتعاش وملمساً فائق النعومة، ومظهراً مشرقاً وصحياً.

هذا تماماً ما تفعله مجموعة التنظيف الشامل عميق المفعول ديب كلين (Deep Clean® Neutrogena®) من نيوتروجينا التي تتميز بتركيبتها المختبرة من قِبل أطباء الجلد والتي تعمل على تنظيف البشرة بعمق لتصل إلى داخل المسام، حيث تذيب آثار جميع الأوساخ والدهون والمكياج، وتزيل في نفس الوقت خلايا الجلد الميتة، التي قد تجعل بشرتك جافة وتعاني من البقع. كما تعمل منتجات هذه المجموعة على تنظيف البشرة جيداً، دون أن تترك أي آثار عالقة داخل المسام أو تسبب جفاف البشرة. وتكون النتيجة: بشرة نظيفة ومشرقة طوال الوقت!

تمتعي ببشرة منتعشة في بداية اليوم

يعد غسل الوجه في بداية كل صباح، هو في الحقيقة أفضل طريقة لبدء اليوم فيما يخص بشرتك. منظف الوجه عميق المفعول "ديب كلين" من نيوتروجينا يمكن أن يساعدك في إزالة الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة التي تتراكم أثناء الليل، بحيث يُكسِب بشرتكِ إطلالة مفعمة بالانتعاش والنضارة، ويجهزها لوضع مستحضر الحماية من أشعة الشمس والمكياج.

لا تهملي أبداً تنظيف بشرتك بعمق.

قد تحتاجين بعد يوم طويل ومليء بالأنشطة إلى أن تخلدي إلى النوم سريعاً بدون إزالة آثار المكياج والدهون والأوساخ من على وجهك. ولكن هذه فكرة سيئة للغاية، حيث تتراكم جميع الجراثيم والأوساخ التي تتعرضين لها طوال اليوم على وجهك لتسد المسام؛ مما يسبب تلف البشرة. مهما بلغت شدة الإرهاق الذي تشعرين به، فلا تنسي أبداً أن تغسلي وجهك قبل النوم!

لتنظيف البشرة بطريقة سهلة وفعَّالة، نقدم لكِ المقشر الرغوي المنشط عميق المفعول "ديب كلين" من نيوتروجينا، حيث تتحول تركيبته ذات القوام الشبيه بالجل إلى رغوة غنية، تعمل على إذابة الأوساخ والدهون والملوثات البيئية، بينما تساعد الحبيبات الدقيقة المنشطة في إزالة خلايا الجلد الميتة. ويتميز هذا المقشر بأنه لطيف على البشرة، بحيث يمكنك استخدامه كل يوم ليلاً أو نهاراً. ويمنحك هذا المنظف الرائع بشرة منتعشة ونظيفة وناعمة جاهزة لامتصاص جميع العناصر المغذية المتوفرة في كريم الليل الذي تستخدمينه.

للحصول على بشرة جميلة وصحية ومشرقة، يجب أن تتبعي عادات يومية جيدة للعناية بالبشرة! فيجب عليكِ استخدام مجموعة التنظيف ديب كلين عميقة المفعول من نيوتروجينا، التي تعد الخطوة الأولى والأهم في النظام اليومي للعناية بجمالك. ستتمتعي ببشرة متألقة باستخدام هذه المجموعة!