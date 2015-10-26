AZZARO POUR HOMME INTENSE جديد للرجل

إن العطر الرجالي Azzaro pour Homme، العطر الأيقوني من لوريس أزارو الذي تمّ إطلاقه في العام 1978، هو عطر الإغراء المُطلق. مصمّم وفق الأناقة والتأنّق الإيطاليّين، يجمع هذا العطر المميّز ذو أثر منعش وقويّ بين الإرهاف الطبيعي والأناقة العفوية لمنح الرجال جاذبيّةً أبدية ولافتة. يتمّ تصنيفه اليوم كعطر كلاسيكي رائع في مجال العطور الرجالية وهو يُعتبر من أفضل العطور الرجالية مبيعاً في أوروبا وأميركا اللاتينية ولا سيّما في البرازيل. لتجسيد رجل عطر Azzaro Pour Homme، تمّ اللجوء إلى الممثل الأميركي إيان سومرهالدر الذي أصبح وجهَ عطر Azzaro Pour Homme منذ العام 2014.

الوم، ترحّب قصة عطر Azzaro Pour Homme بابتكار جديد ذو إرهاف كثيف: عطر Azzaro Pour Homme Intense، ماء عطر وافر وغامر مصنوع بواسطة مكوّنات استثنائية من أجل المستخدمين اليقظين الذي يقدّرون نُبل المنتجات العالية الجودة. تستوحي رموزه من عالم المشروبات الكحولية الراقية.

كثافة العطر المغنطيسيّة

إن عطر Azzaro Pour Homme Intense هو عطر مُرهف ومغنطيسي، جوهر الإغراء بحدّ ذاته.

مُعاد تصميمه حول درجات دافئة وأكثر إرهافاً، ينبثق عن تناغم درجات "السراخس العطريّة الخشبية" المميّزة والخاصة بعطر Azzaro Pour Homme نوعٌ جديد من الشغف وسحرٌ أنيق ولا يُقاوَم مع تأثير كهرماني لطيف وغنيّ بعرق السوس مثل مداعبة مشروب البراندي الناعمة. ثم يفسح المجال أمام تناغم درجات "السراخس الكهرمانية الخشبية" التي تمنح الرجل الذي يستخدمه رجوليّةً معاصرة.

يتمحور عطر Azzaro Pour Homme Intense حول تناغم مؤلّف من ثلاثة مكوّنات عالية الجودة ومُختارة بدقّة يمكن تعقّبها ومشتقّة من التنمية المستدامة. تمتزج هذه المكّونات النبيلة والقوية لتوليد الدرجات الغنيّة والمُرهفة الخاصة بعطر Azzaro Pour Homme Intense.

تمنح قرفة لاووس ذات الجودة الاستثنائية، والتي تُسمّى أيضاً القرفة الملكية، للعطر طابعَه الدافئ والخشبيّ من خلال وجهها الغنيّ بالتوابل. تتطلّب هذه النبتة العطريّة وهي الأقدم في العالم صبراً ومثابرةً حيث أنها تعطي كنزها كلّ سنتَين فقط.

فتيفير هايتي التي يعتبرها العطّارون صنف الفتيفير الأنقى والأكثر توازناً، هي عشبة تقطّر درجاتها المعقّدة والمدخّنة في قلب عطر Azzaro Pour Homme Intense. جافة ورطبة في آنٍ معاً، منعشة ودافئة في الوقت نفسه، يقدّم هذا التضارب إحدى أرقى الدرجات الخشبية في مجال العطور.

تضمّ حبوب التونكا الآتية من فينيزويلا درجات جافة من الكاكاو والحلويات والقهوة وتولّد نغمات ساحرة ومُدمنة وفاخرة.

ابتكارٌ من جاك هوكليي وأوليفييه بيشو من أجل شركة Givaudan.

كثافة القارورة المتوهّجة

تذكّر رموزها البسيطة والأنيقة والذكورية برموز المشروبات الكحولية الداكنة. وفي حين تتميّز قارورة عطر Azzaro Pour Homme بألوان شبيهة بألوان السكاكير، تذكّر درجات العطر الكهرمانية بلون الكونياك الداكن. وأخيراً، يأتي غطاء القارورة باللون الأسود الخالي من اللمعان لكي يعكس عالم محبّي الجمال الذي يجسّده عطر Azzaro Pour Homme Intense بشكل رائع.

Azzaro Pour Homme Intense، قوارير بخابخة قابلة لإعادة التعبئة من ماء العطر سعة 100 و50 مل

عمق نظرة إيان سومرهالدر

لمناسبة هذا الإصدار الجديد، يُعير الممثل الأيقوني إيان سومرهالدر مرّة أخرى عينَيه الزرقاوتَين للكاميرا. أكثر دكنةً وغموضاً، يعمل سحر عطر Azzaro Pour Homme Intense فوراً.