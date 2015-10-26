عطر J'adore Touche de Parfum لمسة لافتة من ديور

يؤسس Dior, مع عطر "J'adore Touche de Parfum" لمنعطف جديد في فن العطورات. و بالنسبة لتركيبته التي تشكل نوعا جديدا مختلفا بشكل أكبر عن باقة الأزهار المشهورة فهي عبارة عن مغامرة جريئة في أرض مجهولة من الإبداع.

و يُعتبر كل شيء يتعلق به جديد و ذلك انطلاقا من تقنية وضعه و وصولا إلى تركيبته من دون ذكر حالة زجاجته الفنية. و لكن علاوة على كل ذلك فهو يعتبر دعوة جديدة للربط بين "Touch" مع شذى عطر "J'adore" الذي يقع عليه اختيارك. و هكذا يمكنك أن تركبي عطرك الخاص بك و المسمى "J'adore".

يخضع عطر "J'adore" لنوع من الاستكشاف الجريء للنزوات المطلقة فيمنحك بذلك العنان لتركيب الرائحة الخاصة بك و التي تحمل طابعك بالإضافة إلى أنه يترك أثرا فريدا لا يزول بسهولة.

عطرٌ لكل يوم و كل ساعة

يدعوك عطر J'adore Touche de Parfum ليصمم لك حالة نفسية و شخصية تختص بحاسة الشم لديك و لتحسمي أمرك فيما يتعلق بقوة الأثر الذي ستتركينه, إن كان ضعيفا أو عنيفا, بسيطا أم معقدا و ليخلق عطر J'adore الذي يحمل طابعك.

إن J'adore هو, بحق, لك أنتِ.

إمضاءٌ يترك إحساسا باليقظة

يُعتبر عطر J'adore Touche de Parfum الذي صممه François Demachy تجربة جديدة تُعبر عن حاسة الشم و المشاعر. فهو أكثر من عطر, إنه دعوةٌ غير متوقعة و طريقة ابداعية جديدة و عمليةُ إخراجٍ سينمائية لحاسة الشم.

المادة رقم 1: ضعي عطر "Touche de Parfum" على النحو الذي تريدينه و ذلك من خلال ضربات خفيفة أو بلمسات قوية.

المادة رقم 2: اقرنيه مع عطر "J'adore" الذي تختارينه.

إنها قطرة أو قطرتان أو ثلاث قطرات حريرية في جوف معصمك. و تنساب تركيبته المدهشة بلطف تحت أصابعك كحال باقة عطر J'adore المؤلفة من الأزهار و التي تنتشر بشكل مهيب بتركيبتها و أعماقها الجديدة.

إنه تركيبة تحتوي على الأخشاب بشكل أكبر و مركزة بشكل أعلى و مغلفة بغطاء من الأسرار.

أما طقوسه فهي مختلفة أيضا و مثيرة جدا. فعندما يداعب البشرة يطلق العنان لخواص النباتات فتتدفأ البشرة بكل بساطة بتركيبته اللطيفة عن طريق اللمس. و هي تركيبة صُنعت بلا شك من أجلكِ.

و من خلال لمسات قليلة لهذا السائل الحريري يعيد عطر "J'adore Touche de Parfum" ابتكار فن العطورات من جديد. و يدعوك لكي تختاري عطرا متمما من عطور "J'adore" و ذلك كي تخلقي نوعا من التجانس الفريد.

إنه مزيجٌ سحري يأخذ حالة التعبير عن الأزهار إلى القمم الشاهقة.

و هو خلطة رائعة من "J'adore" صُنعت بصورتك, فهو شخصي و فريد من نوعه.

"إن J'adore Touche de Parfum هو دعوة كي تتبنى عطر J'adore فيكون لكِ أنت, و لكي تصممي عطرا خاصا بشخصيتك و يتناسب مع رغباتك".

هكذا يقول François Demachy مدير التصميم و العطورات عند Dior.

"J'adore Touche de Parfum" عطرٌ صُنع على شكل صورتكِ

لقد صمم François Demachy تركيبةً ناعمة حالها كحال دعوة لكِ. إنها إرادة الإنسجام التي تتبعك في كل الأيام.

يأخذك هذا العطر الشذي "Touch" المندمج مع رائحة "J'adore" الذي اخترتيه بنفسك إلى أرض لا تنتهي من احتمالات تركيب الروائح العطرة. فرائحة الياسمين "Jasmin Sambac" و الوردة الدمشقية "Jasmin Rose" الموجودتان في عطري "Eau de Parfum" و "Eau de Toilette" تزيدان من شدة الروائح الخشبية الجديدة لدى مزجها مع خشب الصندل القادم من سيريلانكا. و تختبئ رائحة Tuscan Iris الموجودة في عطر Voile de Parfum بشكل غامض.

أما أقوى أثر تتركه العطورات كعطر J'adore L'or و J'adore L'absolu فهو يزداد تعبيرا و سحرا يثيران الفضول.

و تبقى احتمالات تركيب العطور لا تنتهي فتفتح بذلك الباب على حالة تدعو للإرباك من الروائح العطرة و تمنحك الحرية باختيارك للطريق الذي ترغبينه و أن تغيري من اتجاهك و أن تعثري على أفضل ما يُعبر عن حاسة الشم المرهفة لديك.

و في كل مرة يولد فيها عطر جديد من "J'adore" يشكل ذلك انعكاسا حقيقيا لرغباتك و حالتك النفسية.

"إن عطر J'adore Touche de Parfum" هو كالكنفا التي نُدعى لرسم منظر طبيعي عليها من تلك المناظر المتعلقة بحاسة الشم المرهفة فيتشكل اتحاد و ينتج عطر J'adore الفريد من نوعه. إنه كالقارة الجديدة التي تولد".

هكذا قال François Demachy مدير التصميم و العطورات لدى Dior.

عطر J'adore Touche de Parfum

مصدرٌ من مصادر التعبير الجديد

تمتزج في "Touche de Parfum" الفريد أجمل ورود عطر J'adore القادمة من أنحاء العالم كوردة الياسمين الهندي "Indian Jasmin Samba" و الزهرة الدمشقية التركية "Turkish Damascus Rose" و زهرة "Indian Tuberose" الهندية و زهرة "Lily of the Valley accord", هذا إن لم نذكر إلا القليل منها.

لكن وجوها أخرى فريدة أيضا يتم العثور عليها بالإضافة لذلك فيسهل بذلك خلطه مع كلٍ من روائح "J'adore" العطرية.

و جرعة زائدة من رائحة خشب الصندل القادم من سريلانكا "Sri Lankan Sandalwood" تبرز بعمقها و مظهرها الحليبي فتضفي غموضا و نوعية رفيعة للأوجه الجديدة التي اكتسبها عطر "J'adore".

أما زيت الـ Ambrette المستخرج من بذور الـ Hibiscus فيدخل بقوة فيه و يمزج بشكل ناعم خصائص الفواكه الموجودة في الإجاص مع سائل كحولي "Liqueur" و المسك الخفيف.

إنه ثمين و فريد فهو يعمل جنبا إلى جنب مع انسجام الورود الموجودة في "J'adore" فيخلق بذلك صلة وصل بين المواد التي اخترتيها و وَضَعْتيها مع بعض.

و بالنسبة لخصائص الأزهار المطلقة فيه فهي تزداد قوة من خلال تركيبة الزيت الجاف "Dry oil" الذي يحمل معه روائحها الشذية عندما يزهر بشكل كامل.

و على نحو استثنائي, فإن تركيبته الغنية بالمواد الطبيعية الأولية تظهر بشكل مختلف من شخص لآخر في بشرته, فهو يترك خواصَ فريدة حسب ما يرغب به الأشخاص, حاله في ذلك كحال إمضاءِ كلٍ منهم.

استعمال شخصي و تكنولوجيا مبتكرة

إن آنية عطر J'adore Touche de Parfum هي اعجوبة تكنولوجية. فنظامٌ شَعْريٌ دقيق و استثنائي من دار Dior للعطور يُسَهّلُ وضع العطر منها: فعندما تقومين بِلَوْيِ حبة الزجاج تنساب قطرة إلى القسم الذي يمررها فيمسك بها هناك.

و تسقط قطرة عطر "Touch" فقط عندما يكون الجهاز الشفاف موضوعا على البشرة. و يؤمّن هذا النظام الاستثنائي بألا تنساب أي قطرة إلا عندما يكون طريقها مهيأ تماما.

و يتم امتصاص تركيبته الحريرية و الرائعة بالإضافة لكونها خفيفة تماما بسرعة مدهشة. و لا تشعرين بأي شعور "دهني" على بشرتكِ و الذي قد يصرف انتباهك عن هذه اللحظة السعيدة لمشاعرك.

- يدخل عطر J'adore Touche de Parfum في مجال جديد من العطورات.

- إنه طقس جديد و طريقة حديثة لوضع الروائح الشذية.

- إن عطر J'adore يعكس حالك أنتِ فهو عطر يعبر عن شخصيتك.

- إن عطر J'adore هو بكل معنى الكلمة لكِ أنتِ.