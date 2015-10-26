4 أحدث علاجات للتخلص من حبوب البشرة

قد تستعملين الماسكات أسبوعيًّا رغبةً في الحصول على بشرة نظيفة ومتألقة ولا تشوبها شائبة، على الرغم مما قد تستغرفقه هذه العلاجات التقليدية من وقتٍ طويلٍ. أما اليوم، فقد أصبح الحال أكثر يُسراً، بفضل ظهور طفرة العلاجات التجميلية الخاصّة بنضارة البشرة.

فعمليات التجميل الحديثة يمكنها أن تساعد في التخلص من مشكلات البشرة، التي تؤرقنا دائمًا، كالبثور والحبوب والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، كما أنها تناسب مختلف أنواع البشرة وتتميّز بتكلفتها التي قد تكون زهيدةً مقابل الفوز بجمال ونضارة بشرتك؛ ومن أهمّ هذه العمليات وأبسطها عمليات التقشير الكيميائي، التي يُفضّل الكثير من الخبراء عدم تسميتها بالعمليات، بالنظر إلى سهولتها وبساطتها وخلوّها من الألم أو الخطر.

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يساعد التقشير الكيميائي للبشرة على إزالة عوامل الشمس من البشرة وتلف الجلد، كما أنه يعمل على إعادة نمو البشرة بشكل صحي؛ فهو يعمل في الأساس على إزالة الخلايا الميتة ويعزز الكولاجين في البشرة لتقليل الخطوط الدقيقة.

تعرّفي معنا إلى أحدث علاجات التقشير الكيميائي المختلفة للبشرة:

1.تغذية البشرة: تحتاج البشرة إلى الجليكوليك وحامض الصفصاف. فهذه المكوّنات تعمل على توهج البشرة وتحسين الأنسجة وتعزيز نمو الكولاجين؛ وهذه العملية تعتمد على تغذية البشرة بهذه الأحماض، مما يعطيك بشرةً ناعمةً، تتميز بنسبة أقلّ من الحبوب وكذلك من الخطوط الدقيقة على البشرة.

2. TCA: تُستخدم هذه التقنية على البشرة والجسم بأكمله، وهي واحدة من أهم العلاجات التي تساعد على تغيير لون البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو تلف البشرة.

3.Exfoliants: تستخدم هذه التقنية للتخلص من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة، لأنها تجمع بين حامض الساليسيك وحامض الخليك. وهي تعمل على تقشير البشرة، والتخلص من حروق الشمس؛ وفي غضون أسبوع واحد، تخلّصك تمامًا من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

4.MD سونيا باترا: هذا العلاج هو أفضل بديل لأشعة الليزر للمرضى الذين يعانون من بثور البشرة، ولأصحاب البشرة الداكنة، كما أنه يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة وندبات البشرة.

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