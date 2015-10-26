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تعرفي على نوع بشرتك في دقائق!

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تعرفي على نوع بشرتك في دقائق! تعرفي على نوع بشرتك في دقائق!

الإثنين 26-10-2015 17:18

دائماً ما نحتار في نوعية بشرتنا هل هي دهنية أم جافة أم مختلطة!! إليك هذا الاختبار السهل البسيط لتحديد نوع بشرتك، وكل ما تحتاجين إليه لمعرفة نوعية بشرتك هو ورقة الأرز ذات الأنسجة الرقيقة.
والآن أنت مستعدة لإجراء هذا الاختبار:
1. اغسلي وجهك وجففيه جيداً.
2. انتظري 20 دقيقةً، ثم ضعي ورقة الأرز على مختلف بشرة وجهك.
• فإذا ظلت ورقة الأرز جافة فأنت من أصحاب البشرة الجافة.
• أما إذا ظهرت علامات زيتية على الورقة فأنت بذلك من أصحاب البشرة الدهنية.
• وأما إذا كان بعضها جافاً والآخر زيتي فأنت من صاحبات البشرة المختلطة.

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سيدتي