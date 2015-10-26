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بالفيديو: هذا ما حصل مع زينة بعد أن بيّضت وجهها

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بالفيديو: هذا ما حصل مع زينة بعد أن بيّضت وجهها بالفيديو: هذا ما حصل مع زينة بعد أن بيّضت وجهها

تحتاج البشرة إلى التقشير من فترة إلى أخرى، لتتجدّد الخلايا بشكل صحي، وبذلك تتخلصين من البقع الداكنة ورواسب الملوّثات، وتحصلين على وجه مشرق، بعد تبييض البشرة.
اذا كنت من محبّات الخلطات الطبيعية، إليك أسرع طريقة لتبييض الوجه وتقشيره.
تحتاجين إلى نصف حبة بندورة، كاسة من حبوب الشوفان، و4 ملاعق كبيرة من الزبادي.


لمزيد من التفاصيل حول كيفيّة تطبيق الخلطة ، تابعي الفيديو الخاص التي أجرته "سيدتي نت"، وستتفاجئين بالنتيجة بعد تجربة هذه الخلطة.

 

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