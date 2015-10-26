شامبو خمس نباتات لشعر حريري

خلطة سحرية من 5 نباتات للشعر العادي الذي يفقد الحيوية من مجموعة غارنييه الترا دو. للأعشاب والنباتات الطبيعية العديد من الفوائد فى علاج الكثير من الأمراض لهذا أطلقوا عليها اسم الطب البديل لهذا تخيلي مكوناتها الجمالية والطبيه على شعرك فكيف ستكون النتيجة؟

يعمل الشامبو والبلسم ومجموعة العناية من الترا دو بخلاصة الـ 5 نباتات على تغذية الشعر من الأعماق ومن الجذور حتى الأطراف فتظهر عليه الصحة والحيوية التي ترغب فيها كل امرأة . يكفي أن تتعرفي على نوع شعرك وتختاري من المكونات الثمينة لهذا الماركة والتي خصصتها لجمال شعرك الذي يعتبر تاج جمالك.