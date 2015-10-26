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تورط أمير سعودي في محاولة تهريب 2 طن من الكوكايين والحبوب المخدرة عبر مطار بيروت

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تورط أمير سعودي في محاولة تهريب 2 طن من الكوكايين والحبوب المخدرة عبر مطار بيروت تورط أمير سعودي في محاولة تهريب 2 طن من الكوكايين والحبوب المخدرة عبر مطار بيروت

أرشيفية

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الاثنين أميرًا سعوديًا وأربعة سعوديين آخرين كانوا برفقته خلال محاولتهم تهريب نحو طنين من الحبوب المخدرة على متن طائرة خاصة في مطار بيروت الدولي.

ووفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة فرانس برس، قائلًا ”أوقف أمن المطار الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز المنتمي الى العائلة المالكة وأربعة سعوديين آخرين برفقته خلال محاولتهم تهريب نحو طنين من حبوب الكبتاغون المخدرة وكمية من الكوكايين كانت موضبة داخل طرود ومعدة لنقلها على متن طائرة خاصة متجهة الى ”.
> وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، كانت الطائرة متجهة الى الرياض، وعلى متنها كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون موضبة “ضمن اربعين حقيبة”.
> وأكد المصدر الأمني أن “عملية التهريب هذه هي الأكبر التي يتم احباطها حتى الآن عبر مطار بيروت الدولي” بعد احباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاغون عبر مرفأ بيروت في إبريل 2014، كانت موضوعة داخل مستوعبات محملة بالذرة.

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