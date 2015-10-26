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أولياء أمور يمنعون أبناءهم من التوجه لمدرسة آيلة للسقوط بكفر الشيخ

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أولياء أمور يمنعون أبناءهم من التوجه لمدرسة آيلة للسقوط بكفر الشيخ أولياء أمور يمنعون أبناءهم من التوجه لمدرسة آيلة للسقوط بكفر الشيخ
رفض أولياء أمور مدرسة البردعة الابتدائية اليوم ذهاب أبنائهم للمدرسة، خوفا عليهم، لأنها أصبحت آيلة للسقوط، وبعد اجتماع عدد منهم مع إدارة المدرسة والاتصال بالدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ توجه الطلاب للمدرسة.

وقال أولياء الأمور، إن المدرسة مقامة قبل 40 سنة، وتم ترميمها عدة مرات وتساقط قطع حجارة منها على رؤوس أبنائهم وناشدوا المسئولين بإنشاء مدرسة جديدة أو وتوفير مقر مناسب.

وقال رمضان العباسى "صحفى": أناشد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ باتخاذا الإجراءات اللازمة للحفاظ على التلاميذ.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى، أن أولياء الأمور تفهموا الوضع وعاد التلاميذ للمدرسة المكونة من طابق واحد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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