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بالصور.. تكريم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى كفر الشيخ

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بالصور.. تكريم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى كفر الشيخ بالصور.. تكريم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى كفر الشيخ
احتفلت محافظة كفر الشيخ وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اليوم الاثنين بأسر الشهداء من الجيش والشرطة داخل قاعة الشباب والرياضة، بحضور المحافظ أسامة حمدى، واللواء مجدى محمد الغرابلى، مدير جمعية المحاربين القدماء، ومجدى عطا لله، السكرتير العام المساعد، والعميد فاروق فؤاد، المستشار العسكرى بالمحافظة، والعميد أحمد راشد، مدير المحطة العسكرية بالمحافظة، ومحمد عبد المقصود، وكيل الشباب والرياضة، وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من محافظة كفر الشيخ.

وكرم المحافظ ومدير جمعية المحاربين أسر الشهداء من الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية بتوزيع الهدايا عليهم.

وأشار اللواء مجدى الغرابلى، رئيس جمعية المحاربين القدامى، إلى أن القوات المسلحة دائمًا تولى الاهتمام بأسر الشهداء حتى إننا أصبحنا نكرمهم سنويًا بدلاً من 3 سنوات وسنبذل جهدنا لدعم ورعاية المحاربين القدامى قدر الإمكان.

قال الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، إن القوات المسلحة قادرة على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة أعادت كرامة الأمة العربية فى حرب 73، مؤكدًا أن الجيش المصرى منصهر فى شعبه.

وأضاف أن تكريم أسر الشهداء والمصابين ما هو إلا تكريم لنا وشرف لنا تواجدنا بينهم لأن شهداءنا وشهداءهم قدموا أغلى ما يملكون وهو نفوسهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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