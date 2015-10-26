محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبرى الصدر بتكلفة 165 مليون جنيه

تفقد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، الأعمال الجارية لإنشاء كوبرى الصدر بمدينة الزقازيق، بتكلفة قدرها 165 مليون جنيه، ليساهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إنه تم رفع المرافق بالمنطقة بأكملها وإسناد المشروع لجهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة لسرعة الإنجاز، وحث المحافظ الشركة المنفذة على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع فى موعده، حيث تعتبر هذه المنطقة حيوية ومتفرعة وتعانى من اختناقات مرورية شديدة فى وقت الذروة، بسبب ورديات العاملين بمصانع العاشر من رمضان والقادمين من القاهرة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة عملت على إيجاد طرق بديلة تجاه منطقة الأحرار حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى الذى تقرر إنشاؤه لفك الاختناقات من جميع الاتجاهات، مؤكدا أنه يزور الموقع بصفة مستمرة ويعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة، ونظرًا لأنه يؤدى إلى المنطقة الأثرية بالزقازيق، فالعمل يجرى على قدم وثاق للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الكوبرى.

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