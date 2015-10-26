أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة أطباء مستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل

Google+ Print
إحالة أطباء مستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل إحالة أطباء مستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قرر اللواء يس طاهر محافظ الإسمماعيلية، إحالة عدد من أطباء المستشفى العام المتغيبين عن النوبتجية بقسم الاستقبال اليوم، للتحقيق، خلال الزيارة التى قام بها المحافظ بشكل مفاجئ اليوم للمستشفى العام، وتفقد خلالها قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والتقى عددًا من المواطنين.

كما تفقد المحافظ كافة أقسام المستشفى، وأعرب عن استيائه وعدم رضاه عن مستوى النظافة العامة خاصة بالقسم المجانى والعيادات الخارجية.

على الفور تم استدعاء الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور حسين مصطفى مدير عام المستشفى، وأصدر المحافظ تعليمات بسرعة محاسبة الأطباء المتغيبين عن النوبتجية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الإسماعيلية على متابعة سير وانتظام العمل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، ومستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم من خلالها للمرضى وفى استجابة فورية من المحافظ لشكوى بعض المواطنيين من تدنى مستوى الخدمة بمستشفى الإسماعيلية العام.

وأشاد المحافظ بالمستوى العام لقسم العناية المركزة والجهود المتميزة للقائمين عليه، وأكد على جميع العاملين بالمستشفى بحسن استقبال ومعاملة المرضى.

المحافظ اثناء الجولة -اليوم السابع -10 -2015
>

المحافظ اثناء الجولة

المحافظ يتفقد اقسام المستشفى -اليوم السابع -10 -2015
>

المحافظ يتفقد اقسام المستشفى

المحافظ ووكيل وزارة الصحة اثناء الزيارة -اليوم السابع -10 -2015
>

المحافظ ووكيل وزارة الصحة اثناء الزيارة

المحافظ يستمع الى مدير المستشفى -اليوم السابع -10 -2015
>

المحافظ يستمع الى مدير المستشفى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365