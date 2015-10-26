إحالة أطباء مستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر اللواء يس طاهر محافظ الإسمماعيلية، إحالة عدد من أطباء المستشفى العام المتغيبين عن النوبتجية بقسم الاستقبال اليوم، للتحقيق، خلال الزيارة التى قام بها المحافظ بشكل مفاجئ اليوم للمستشفى العام، وتفقد خلالها قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والتقى عددًا من المواطنين.

كما تفقد المحافظ كافة أقسام المستشفى، وأعرب عن استيائه وعدم رضاه عن مستوى النظافة العامة خاصة بالقسم المجانى والعيادات الخارجية.

على الفور تم استدعاء الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور حسين مصطفى مدير عام المستشفى، وأصدر المحافظ تعليمات بسرعة محاسبة الأطباء المتغيبين عن النوبتجية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الإسماعيلية على متابعة سير وانتظام العمل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، ومستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم من خلالها للمرضى وفى استجابة فورية من المحافظ لشكوى بعض المواطنيين من تدنى مستوى الخدمة بمستشفى الإسماعيلية العام.

وأشاد المحافظ بالمستوى العام لقسم العناية المركزة والجهود المتميزة للقائمين عليه، وأكد على جميع العاملين بالمستشفى بحسن استقبال ومعاملة المرضى.



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المحافظ اثناء الجولة



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المحافظ يتفقد اقسام المستشفى



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المحافظ ووكيل وزارة الصحة اثناء الزيارة



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المحافظ يستمع الى مدير المستشفى