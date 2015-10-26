أسيوط تنهى استعداداتها لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

استعدت محافظة أسيوط لجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، والتى ستجرى بمحافظة أسيوط غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم فى البرلمان، استكمالاً للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى رسمها الشعب المصرى بكل فئاته فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

من جانبه قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط أنهت استعداداتها لاستقبال 1168 قاضيًا بدأوا فى التوافد منذ مساء أمس حتى نهاية اليوم، لتسلم الأوراق الانتخابية الخاصة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

وأشار عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة أنهت الاستعدادات الختامية لتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق الكامل مع الجيش، ومديرية الأمن، وتأمين سلامتهم وأماكن إقامتهم، قبل وصولهم حتى تواجدهم بالمقار اللجان الفرعية الموزعة على مراكز ومدن المحافظة، مضيفًا أن إجمالى عدد اللجان الفرعية بمحافظة أسيوط 1168 لجنة فرعية و9 لجان عامة يشرف عليهم من 7 إلى 10 قضاة.

وصرح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لمواجهة أى طارئ أو أى عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية الانتخاب مشيرًا إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية بالمحافظة على اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية واللجان الانتخابية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية وعملية الإدلاء بالأصوات حتى إغلاق الصناديق وعمليات الفرز حتى إعلان النتائج النهائية.

وأشار الدسوقى إلى التنسيق بين قوات الشرطة والجيش فى التواجد أمام المقار الانتخابية وفقًا لخطط التأمين المشترك والتى تم وضعها لتأمين العملية الانتخابية والتزام جميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية الحياد التام والشفافية مع المرشحين على ألا يكونوا طرفًا فى العملية الانتخابية .

وقال مصدر بمديرية أمن أسيوط إن مديرية الأمن وضعت خطة تأمينية محكمة لتأمين جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية غدًا وبعد غدٍ وذلك لتأمين المواطنين وتأمين سير العملية الانتخابية وتأمين غرف القضاة التى ستكون محل إقامتهم، وأماكن تنقلاتهم، مع الاستعانة بقوه خفيفة الحركة للتدخل فى أى وقت إذا ما تطلب الأمر ذلك، كما تمت الاستعانة بعدد من المخبرين السريين لكل لجنة فرعية وعامة لرصد أى مخالفات بين الناخبين والمرشحين والمشرفين على الانتخابات .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألفاً و337 ناخبًا وتجرى الانتخابات فى 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقرًا انتخابيًا يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا بالإضافة إلى ندب موظفى المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالإدارة المحلية لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان بأسيوط .

ويشارك فى جولة الانتخابات البرلمانية بمحافظة اسيوط بدوائرها التسع 32 مرشحًا منهم 17 مرشحًا حزبيًا و15 مستقلاً من للتنافس على 18 مقعدًا للفردى بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.