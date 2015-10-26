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بالصور.. ضبط مصنع عصائر يستخدم مخلفات المستشفيات لتعبئة منتجاته بسوهاج

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بالصور.. ضبط مصنع عصائر يستخدم مخلفات المستشفيات لتعبئة منتجاته بسوهاج بالصور.. ضبط مصنع عصائر يستخدم مخلفات المستشفيات لتعبئة منتجاته بسوهاج
تمكن ضباط إدارة مباحث بمحافظة سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، من استهداف مصنع لتجهيز وتعبئة العصير بناحية الكوامل مركز سوهاج، وذلك لقيامه بجمع زجاجات العصير من داخل صناديق القمامة ومن أمام أبواب المستشفيات وإعادة تعبئتها مرة أخرى وطرحها للجمهور بقصد التربح والكسب غير المشروع.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مباحث التموين يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام مصنع عصائر غير مرخص بتعبئة العصير داخل زجاجات قام بجمعها من القمامة ومن مخلفات المستشفيات.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم الشحات، وكيل الإدارة، والنقيب أحمد عبد اللاه، ضباط المباحث، حيث تم ضبط مصنع عصائر بناحية الكوامل دائرة مركز سوهاج بدون ترخيص ملك "علاء.أ.م"، وذلك لقيامه باستخدام علامات تجارية مخصصة للغير وقيامه باستخدام عدد من العمال فى جمع الزجاجات الفارغة من صناديق القمامة ومن مخلفات المستشفيات وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبداخله 500 زجاجة عصير مملؤة وجاهزة للبيع و160 ألف زجاجة فارغة جار غسلها.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بارتكابه الواقعة وجار تحرير محضر بذات الشأن وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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