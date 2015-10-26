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أقمشة براقة تطغى على فساتين السهرة في موسم خريف وشتاء 2016

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أقمشة براقة تطغى على فساتين السهرة في موسم خريف وشتاء 2016 أقمشة براقة تطغى على فساتين السهرة في موسم خريف وشتاء 2016

الإثنين 26-10-2015 12:19

قدم العديد من المصممين تصاميم براقة ولمّاعة في عروض الأزياء الراقية وبهذا يمكن أن نقول أنّ الفساتين اللماعة عادت للمقدمة من جديد لتكون أحد أبرز اتجاهات الموضة للخريف، ففي مجموعة Alberta Ferretti المحدودة شاهدنا تصاميم مبهرة تزينها تفاصيل ذهبية بطريقة مدروسة وغاية في الجمال والأناقة، كما ظهر اللون الذهبي البراق في عدد بسيط من الفساتين الأنيقة في مجموعة Valentino وزيّن أحد الفساتين الأنيقة من Schiaparelli.
كما كانت الألوان الغنية حاضرة ضمن التصاميم البراقة هذا الموسم، وفي مجموعة إيلي صعب وزهير مراد بالتحديد نجحا في إبهار كل من شاهد بحرفية الكوتور اللبناني وأناقة التصاميم البراقة، ويمكن أن نشاهد الفساتين البراقة باللون الأزرق في مجموعة Ulyana Sergeenko و Armani Privé بالإضافة لتصاميم جورج حبيقة التي كانت غايةً في الأنوثة والجمال .
ابحثي عن الفساتين البراقة هذا الموسم لتحصلي على إطلالة جذابة وأنيقة، واخرجي عن المعتاد باختيار الألوان الغنية في إطلالات كالأزرق، العودي وغيرها . شاهدي اختياراتنا في الصور أعلاه لأجمل فساتين السهرات البراقة وشاركينا برأيك.

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سيدتي