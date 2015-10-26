فساتين ديور تزين إطلالات النجمات

في حفلات هوليوود بداية هذا العام شاهدنا باقةً مميزةً من الإطلالات الأنيقة التي وقعتها ديور، منها إطلالة النجمة روزموند بايك Rosamund Pike بفستان أسود واسع وإطلالة النجمة المتألقة إيما ستون Emma Stone بفستان يشبه البلايزر في حفل SAG Awards كانت معه من ضمن الأجمل على السجادة الحمراء .

وبالحديث عن إطلالات السجادة الحمراء لا يمكن أن نغفل عن ذكر إطلالة النجمة شارليز ثيرون Charlize Theron في مهرجان كان السينمائي حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الأصفر المشرق فبدت متألقةً كعادتها .

أحدث إطلالات نانسي عجرم بين الأسود والأبيض، لكن أيّهما أجمل؟كما ظهرت تصاميم ديور في إطلالات أكثر بساطة في آخر عرض أقامته الدار ضمن أسبوع الموضة في باريس، فقد اختارت نجمة ديور المتألقة ريانا Rihanna معطفًا شتويًّا مميزًا باللون الوردي، وارتدت الفاشنيستا الأنيقة كيارا فيراغني Chiara Ferragni وميروسليفا دوما Miroslava Duma قمصان ديور البراقة بطرق مختلفة وبسيطة، أما الممثلة اليزابيث أولسن Elizabeth Olsen فبدت متألقةً ببدلة عصرية باللون الأسود .

شاهدي معنا كيف زينت تصاميم ديور إطلالات النجمات العالميات خلال هذا العام وشاركينا برأيك .