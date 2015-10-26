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George Clooney يتعاون مجدداً مع الأخوين Coen

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George Clooney يتعاون مجدداً مع الأخوين Coen George Clooney يتعاون مجدداً مع الأخوين Coen

الإثنين 26-10-2015 14:47

بدأ تعاون الأخوين Coen مع الممثل George Clooney عام 2000 في فيلم O Brother, Where Art Thou?، تبعه في العام 2003 فيلم Intolerable Cruelty وفي العام 2008 فيلم Burn After Reading ونحن اليوم بانتظار فيلم رابع يجمعهم بعنوان Hail, Caesar! من المتوقع إطلاقه في الصالات العالمية في 26 فبراير المقبل.
يبدو أن Clooney سيتعاون مجدداً مع المخرجين Joel وEthan وهو يقوم حالياً بمحادثات معهما لإكمال كتابة سيناريو فيلم من نوع الكوميديا السوداء عنوانه Suburbicon ولكن دون أي يتولّيا عملية الإخراج كما في الأفلام السابقة المذكورة. فهل سيتمكن Clooney من إقناعهما بذلك خاصة وأن الفيلم الجديد المذكور قاما بالتحضير له منذ العام 2005.
يذكر أن الفيلم الجديد سينتجه Joel Silver وسيكون الفيلم السادس من إخراج George Clooney بعد Good Night, And Good Luck و Leatherheads و The Ides of March و The Monuments Men و Confessions of a Dangerous Mind.

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سيدتي