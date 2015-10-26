جمهور محمد عبده غاضب منه بسبب "الطقاقة"

الرياض _ نهى السداوي

قام الفنان محمد عبده مؤخراً بتصرفات يجدها محبوه من الجمهور أنها لا تناسب مشواره الفني، وتعد خطأً كبيراً يشوّه ما اعتاد عليه الجمهور منه.

وقد انتقد الكثيرون تصرفه الأخير وتقديمه لـ"ديو" غنائي مع مطربة أعراس تعرف بـ"الطقاقة " فاطمة شداد، وجاء الدويتو المشترك بعنوان "القرار"، وهو من كلمات عبداللطيف البنّاي، وألحان محمد بو دلّه، وتوزيع وليد فايد.

ورأى جمهور الفنان أن ما أقدم عليه هو تقليل من مكانته الفنية الكبرى، فيما رأى آخرون أن ما أقدم عليه يأتي تحت مظلة الدعم الفني، متسائلين: لصالح من قرر الفنان محمد عبده أن يخطو تلك الخطوة غير المدروسة والتي لم ينل منها سوى انتقادات محبيه؟

وانقسم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على دويتو "القرار" بين معترض ومنتقد وبين من يحاول وضع المبررات التي من الممكن أن يكون قصدها الفنان محمد عبده للتوجه إلى ذلك العمل، حيث أكد بعضهم أن الطريق الذي يسير فيه الفنان محمد عبده مؤخراً أصبح يميل للسقوط في ظل اختياراته الخاطئة والغير جيدة لأغانيه، ويأتي هذا الدويتو ليكون الوقوع الكبير الذي لم يكن يتوقعه أحد لما يحفل به تاريخه الفني من أعمال تعتبر بصمة مميزة في المجال الفني، بينما برر آخرون أن الفنان يحرص على اتباع النمط الحالي للأغاني العصرية ومزامنة العصر، لكنه قد يسيئ الاختيار بسبب ذلك.

من جانب آخر، دعا الكثيرون الفنان محمد عبده للرجوع إلى أمجاده الأولى، وأن يظل كما هو في انتقائه لأعماله الفنية التي كانت تبهرهم ولا تصدمهم، وطالبوه بأن يعود إلى مكانته وأن لا ينزل عنها، وذلك من خلال التأني في اختياراته الفنية القادمة.

كيف تجدين تلك الخطوة من فنان العرب بإقامة دويتو مشترك مع مطربة أعراس؟ شاركينا برأيك.