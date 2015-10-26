إتحاد الفنانين العرب يكرّم جمعية الثقافة والفنون في جدة

كرّم الاتحاد العام للفنانين العرب، في مقره في القاهرة يوم أمس، وفد جمعية الثقافة والفنون في جدة الذي مثّل المملكة العربية السعودية في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، بمشاركة مجموعة كبيرة من الدول العربية، وحقّقت الجمعية الجائزة الذهبية للمهرجان، وحصدت المركز الأول.

وقام رئيس الإتحاد العام للفنان العرب الأستاذ مسعد فودة بتسليم شهادات تكريم وتقدير لما حققته الجمعية من تميّزٍ خلال مشاركتها في المهرجان.

وسلّم فودة شهادات التكريم لكل من مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر، ورئيس العلاقات العامة والإعلام ومشرف المنتدى الثقافي في الجمعية الإعلامي سهيل طاشكندي، وشهادة لنجم المهرجان الفنان مهند طلال، الذي حقّقت أغنيته الجائزة الذهبية والمركز الأول.

كما سلّم شهادة للنجمة الشابة أريج عبد الله، التي حقّقت أغنيتها جائزة المركز الثالث في المهرجان، وشهادات تكريمية للفنانين أنس عبدالكريم، وأحمد السعيد، والشاعر عصام غالب، على مشاركتهم المميزة في فعاليات المهرجان، وكذلك تمّ تكريم فيصل الزيات المسؤول المالي والإداري بالجمعية، وزيد زارع مسؤول التسويق.

وقد أشاد رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ونقيب السينمائيين في مصر الأستاذ مسعد فودة، بما قدّمته الجمعية في المهرجان من أصوات مميّزة نالت إعجاب الجميع، وأكّدت على أن السعودية غنيّة بالمواهب في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وقدم مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر، شكره لرئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الأستاذ مسعد فودة، معتبراً هذا التكريم بادرة غير غريبة من الاتحاد ورئيسه، وليس غريباً من بلد الفن والثقافة، جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن مشاركة جمعية الثقافة والفنون في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية حظيت بإشادة ضيوف المهرجان من المسؤولين والفنانين والإعلاميين العرب، ومنهم الموسيقار حلمي بكر رئيس لجنة تحكيم المهرجان، والموسيقار المغربي محمود الإدريسي رئيس النقابات الفنية في المغرب، والكاتبة المصرية أمال عبد السلام مديرة مهرجان القاهرة الدولي للأغنية، وغيرهم، أشادوا جميعهم بما قدّمته السعودية ممثلة بالجمعية من فعاليات فنية وثقافية مميزة، ومنها حفل "الليلة السعودية" التي أقامتها الجمعية على هامش المهرجان.

من جهة أخرى، استقبل وزير الثقافة المصري الأستاذ حلمي النمنم في مكتبه في القاهرة يوم أمس الأول، وفد المملكة العربية السعودية ووفود الدول العربية المشاركة بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وقدّم لهم جميعاً كل الشكر والتقدير على حضورهم ومشاركتهم، منوّهاً بدور الثقافة والفنون في تعزيز وتكريس العلاقات بين الأشقاء العرب في كافة المجالات.