"طريقي" أفضل مسلسل درامي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز "طريقي" بلقب أفضل مسلسل درامي مصري في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع درامياً بفئاته المختلفة التي تنصف المبدعين في حقل الدراما من مختلف التخصصات.

ورغم أن مسلسل "طريقي" مستنسخ عن المسلسل الكولومبي الناجح "صوت الحرية" الذي يسرد سيرة حياة الفنانة الكولومبية الشهيرة هيلنسيا فرغاس، مما جعل قناة كولومبية تتعاقد على عرض النسخة المصرية منه على شاشتها- نصاً وأحداثاً وشخصيات من حيث الشكل والمضمون- إلا انه نجح بالخروج إلى الشاشات العربية بروح مصرية خالصة.

وساعد على ذلك أداء بطلته شيرين عبد الوهاب العذب العفوي الصافي والدافىء إنسانياً لشخصية الفتاة الريفية المحافظة التي تشق طريقها لعالم الغناء والشهرة، رغم اعتراض والدتها الإقطاعية المتسلطة (سوسن بدر) التي تغدر عند تقدمها بالسن بمرض الزهايمر، وزوجها الأول المحامي الفاسد يحيى (باسل خياط)الذي أغواها بحبه للزواج منها مع أنها بسن ابنته وصديقتها المقربة.

وجاء غناؤها وصعودها للشهرة في "طريقي" منطقياً درامياً ومقنعاً لملايين المشاهدين بحكم أن طريق الفن محور العمل هو محور حياة شيرين عبد الوهاب الحقيقي ، وفيه جزء من واقعها الذي عاشته في بداياتها قبل وصولها لقمة الغناء والنجاح.

وربما لو أدت أي فنانة أخرى غير شيرين عبد الوهاب ذات الحضور العفوي الجذاب على الشاشة دور البطولة، لما وصل العمل إلى قلوب الناس، وشدهم لمتابعته من الحلقة الأولى للحلقة الأخيرة، خاصة وأنه قدم عالم الفن بواقعية دون رتوش بكل ما فيها من كفاح ونزاهة وأنانية ومنافسة غير شريفة بين الفنانات، وتحكم العلاقات الشخصية بجزء من العمل الفني والشلل الفنية التي يعاني منها الوسط الفني من عشرات السنين بصمت دون اعتراف أحد من المنتسبين إليه بشوائبه اللاأخلاقية ونرجسية بعض المنتسبين إليه كأنهم يعيشون في السماء وباقي الناس على الأرض.

وكان وجود النجم السوري باسل خياط بشخصية المحامي يحيى أحد أهم عناصر نجاح "طريقي" بأدائه الإحترافي الرفيع المستوى ونقله إلى مستوى آخر كممثل، وأهم من كل ما قدمه سابقاً كضيف شرف.

ولا شك أن تناغم التأليف مع الإخراج اللذين قدما عملاً درامياً رائعاً أبرز تفاهم فريق العمل روحياً الذي أثمر نجاحاً فوق العادة لكل العاملين فيه.

"طريقي" سيناريو وحوار: تامر حبيب،وإخراج:محمد شاكر خضير،وبطولة: شيرين عبد الوهاب ،باسل خياط،سوسن بدر،محمود الجندي،أحمد فهمي وآخرون.

وتتقدم "سيدتي" بالتهنئة لأسرة مسلسل "طريقي" وتتمنى لهم دوام النجاح.