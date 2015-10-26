هيلاي كلينتون تحتفل بعيدها الـ68

تحتفل اليوم مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بعيدها الـ68، وسط ضجّة الترشيحات، إذ أعلنت سابقاً أنها قد تكون سيدة أمريكا الأولى القادمة، لكنها الأكبر سناً بين السيدات المرشّحات.

هيلاري التي استعانت بالنجمة العالمية كاتي بيري أثناء مؤتمرها الانتخابي، نشرت على حسابها الشخصي عبر تويتر صوراً من المؤتمر، الذي كان أشبه بالحفل الفني، كما نشرت صوراً سيلفي برفقة بيري.

يذكر أن هيلاي كلينتون أصبحت جدة للمرة الأولى، بعد أن انجبت ابنتها تشيلسي طفلة. وهي تعمل جاهدة في الوقت الحالي لتقديم العديد من الخدمات كمرشحة للرئاسة في الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2016 ، الذي يهيمن عليه العنصر الذكوري.

وقد عبّرت هيلاري عن برنامجها الانتخابي في العديد من المؤتمرات ، وشرحت بالتفصيل الأعمال التي ستقوم بها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية لتكون الرئيسة الجديدة في أمريكا، حيث ستضع بصمة مختلفة في تاريخ البلاد.