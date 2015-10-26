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هذه هي حقيقة طلاق التركية توبا بيوكستون من زوجها أونور صايلاك

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هذه هي حقيقة طلاق التركية توبا بيوكستون من زوجها أونور صايلاك هذه هي حقيقة طلاق التركية توبا بيوكستون من زوجها أونور صايلاك

الإثنين 26-10-2015 16:25

تداولت الصحافة التركيّة لأيّام خبر انفصال الممثلة التركيّة توبا بيوكستون من زوجها الممثل التركي أونور صايلاك، إثر ظهورها وحيدة في سوق ومعرض مهرجان "كان" التلفزيوني، ومشاركتها وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان بندوة خاصة حول أسرار نجاح المسلسلات التركية في دول العالم.
أونور صايلاك سارع إلى نفي الخبر صراحةً في صحيفة "حرييت" التركية قائلاً "زواجنا يسير على ما يرام، ولا يوجد أي نوع من المشاكل بيني وبين توبا إطلاقاً، وما ينشر من أخبار حول إنفصالنا شائعة أطلقها أحد يتعمد إيذاءنا بطريقة غير لائقة، وكل ما يثار من شائعات ثمرة خيال مدّعين لا يريدون الخير لنا.".
وكان آخر ظهور لتوبا وزوجها أونور في مهرجان هامبورغ السينمائي في ألمانيا.

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