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الإخوان تردد تخاريفها: نطالب بتشكيل حكومة مع الحزب الوطنى بشرط عودة مرسى

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الإخوان تردد تخاريفها: نطالب بتشكيل حكومة مع الحزب الوطنى بشرط عودة مرسى الإخوان تردد تخاريفها: نطالب بتشكيل حكومة مع الحزب الوطنى بشرط عودة مرسى

كتب كامل كامل - أحمد عرفة

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تعليقات (15)

1

الحزب الوطنى والاخوان وجهان لعمله واحده الاتنيين اودوا بمصر الى الهاويه ..البرلمان الان نصه حزب وطنى

بواسطة: مشمش

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:29 م

2

ربنا يشفى

بواسطة: اسحق

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:29 م

3

نعم لعوده مرسي ....... الي

بواسطة: مصري اصيل

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:30 م

نعم اؤيد عوده مرسي ... الي حديقه الجيزه حيث كان ناس متخلفه و لا يجوز الشفقه عليهم

4

هههههههههههههه عالى قوى الصنف ده ياخرفان بديع ابو نقاب

بواسطة: محمود كمال

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:30 م

ده انتوا لو بتضربوا مسحوق صراصير مش هتبقوا بالدماغ دى

5

الى 3)** وايه ذنب ساكنى حديقه الجيزه ,,, انت عاوزها تتجنن وتطفش ,, رفقا بقاطنى حديقه الجيزه

بواسطة: مشمش

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:36 م

6

مع الاعتذاز للخرفان....

بواسطة: a.a

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:37 م

بشرط عودة مرسي لسجن وادي النطرون ... ودخول المجلس الثوري للخرفان مستشفي الخانكة ... وباقي الخرفان تتغطي كويس...

7

قلنن ومحدش صدقنا

بواسطة: جورج

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:39 م

الأخوان والحزب الوطني وجهان لعملة واحدة شركاء في السر واعداء امام شاشات الكاميرات ولن تري خيرا الا بعد شنق اخر عضواء في الأخوان بأمعاء اخر عضو في الحزب الوطني

8

شيزوفرينيا مزمنة مع نوبات إنتكاسة

بواسطة: طبيب نفسي و بوصفلهم العلاج

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:43 م

شيزوفرينيا الإخوان يطالبون بتشكيل حكومة مع الحزب الوطني حزب الفساد اللي الإخوان حبسوا كل قياداته و إعتقلوها و حكموا عليها ما بين السجن و المؤبد و الإعدام. حقنة هالدول بسرعة وللا أقولكوا حقنة كلوبكسول أكوافيز بتاعة الشركة اللي كان بيشتغل فيه القيادي الإخواني إياه " مشمش حاليا" المحبوس في سجن طرة.

9

الحشيش التركي عالي جدا

بواسطة: الدكتور

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:45 م

ويمكن اضافه ان تكون مصر تهت الحكم التركي العثمتلي بقياده اردوغان وان تكون الاداره الاتلافيه بها عضو من حماس واخر من قطر ورئيس الوزراء يكون ايمن نور ونائب ريئس الجمهوريه البرادعي وعبد المنعم ابو الفتوح نائب رئيس الوزراء وصباااااااح الخيييييييبييير

10

الحل؟

بواسطة: Masteregyptx

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:53 م

طب و المسءول الحالي يمسك ايه...المسرح القومي؟!

11

موافق

بواسطة: abo alleel

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 04:59 م

بس الاصطفاف يكون وراك مش معاك وانت لوحدك

12

دكتور شديد

بواسطة: الغريب

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 05:01 م

ومالة ياختى يرجع مايرجعش لية هو احنا هنلاقى احسن منة ولا هو يا حاجة غريب يرجعى ياختى يرجع ههههههههه

13

الاخوان المجانين

بواسطة: محمد

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 05:22 م

14

مجنون

بواسطة: الأسواني الأصيل

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 05:26 م

كلامك صح 100 مية وانا معاكم ومستنيكم في المقر بتاعكم في العباسية أو الخانكة

15

لابد من عودة مرسي

بواسطة: ابن مصر

بتاريخ: الإثنين، 26 أكتوبر 2015 05:33 م

لابد من عودة باسم مرسي ، هو فيه مرسي تاني؟

لا يوجد المزيد من البيانات.

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