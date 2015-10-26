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جهاز الإحصاء: 88 ألف زواج عرفى فى مصر عام 2014.. و507 حالات طلاق يوميا

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جهاز الإحصاء: 88 ألف زواج عرفى فى مصر عام 2014.. و507 حالات طلاق يوميا جهاز الإحصاء: 88 ألف زواج عرفى فى مصر عام 2014.. و507 حالات طلاق يوميا
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد عقود الزواج بلغت 953 ألف عقد عام 2014، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا بنسبة 4.8 %، وبلغ عدد إشهادات الطلاق نحو 180 ألف إشهاد عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف إشهاد بنسبة 10.9%.

وأضاف الجهاز، فى نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4 % من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9 %، وبلغت عدد حالات التصادق "الزواج العرفى الذى تم التصديق عليه" 88 ألف عقد عام 2014 تمثل نسبة 9.2 % من جملة العقود مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة نحو 62 ألف حالة.

يذكر أن زواج التصادق هو تسجيل زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.

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