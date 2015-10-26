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زوجة المقدم مصطفى مختار ترد على سخرية رواد فيس بوك من "كرشه": زوجى وأفتخر

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زوجة المقدم مصطفى مختار ترد على سخرية رواد فيس بوك من "كرشه": زوجى وأفتخر زوجة المقدم مصطفى مختار ترد على سخرية رواد فيس بوك من "كرشه": زوجى وأفتخر

الإثنين، 26 أكتوبر 2015 - 04:32 م

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كتبت ريهام عبد الله

ردت أمانى بيومى زوجة المقدم مصطفى مختار، على السخرية التى طالت زوجها من رواد موقع التواصل الاجتماعى أمس، بعد تداول صورة له يقف فى أحد الشوارع بعد السيول التى أغرقت الإسكندرية أمس، بسبب "كرشه".

اليوم السابع -10 -2015

وعلقت أمانى بيومى على منشور لصفحة غرفة عمليات مرور الإسكندرية قائلة: "زوجى الحبيب وأفتخر.. ربنا معاك ويحميك".

وكانت حالة من السخرية سادت بين النشطاء، تعليقاً على "كرش" المقدم مصطفى مختار، وهو ما رفضه بعض ممن لهم علاقة به، مؤكدين أنه كان بطل "تايكوندو"، وأن زيادة وزنه جاءت بسبب إصابته بالعمود الفقرى واستحالة حركته.

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>بعد موجة سخرية على فيس بوك من "كرش" ضابط الإسكندرية.. مقربون من المقدم مصطفى مختار يدافعون عنه: كان بطل "تايكوندو".. وزيادة وزنه نتيجة إصابة بالعمود الفقرى.. ويؤكدون: "بيشوف شغله رغم سوء حالته الصحية"

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