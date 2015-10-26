حلفاء الإخوان: النور يتاجر بمقتل أمين الحزب.. وبرهامى: حسبنا الله ونعم الوكيل

اعتبر حلفاء الإخوان على رأسهم الجبهة السلفية وحزب الأصالة تصرفات حزب النور السلفى بعد مقتل الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين الحزب فى سيناء متاجرة بالدماء لتحقيق مكاسب سياسية فى الانتخابات.

ووصف مصطفى البدرى، القيادى بالجبهة السلفية تصريحات الدكتور أحمد خليل القيادى بحزب النور بعد مقتل "مصطفى عبد الرحمن" بالمتاجرة، مضيفاً فى تعليقه على تصريحات "خليل": "أحمد خليل خير الله والمتاجرة (فى أبشع صورها) بدم مصطفى عبد الرحمن فهؤلاء ‏سلفية برهامى و‏حزب النور".

بينما قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، معلقاً على تصرفات حزب النور بعد حادثة اغتيال مصطفى عبد الرحمن: "الفرصة مواتية للنور ليزيد حصته عند سيده مقعدين أو ثلاثة بالمشاركة فى حل مشاكل الإسكندرية يمكن يرضى عنه أفضل من المتاجرة بدماء عضو سيناء".

فيما انتقد الدكتور ياسر برهامى، نائب الدعوة السلفية، هذه الأحاديث، وعلق عليهاً فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع": "حسبنا الله ونعم الوكيل".

يأتى ذلك فى الوقت الذى نشرت الدعوة السلفية إحدى خطب الدكتور مصطفى عبد الرحمن، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب بشمال سيناء والذى قتل على أيدى الإرهابين.