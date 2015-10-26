الرى: إبلاغ المحافظين بإزالة التعديات على مخرات السيول

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تم إبلاغ المحافظين بالاستعداد للموسم السيول و اجراءات ازالة التعديات علي مخرات السيول الواقعة في نطاقهم حتى لا تحدث خسائر بين ممتلكات المواطنين.>وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من قبل الوزارة حيث بدأت ادارات الري في مراجعة المخرات، وتطهيرها خاصة بمنطقة البحر الأحمر (شمال– جنوب سيناء) .

كما تم وضع خطة لمواجهة السيول، وذلك من خلال معاينة السدود والخزانات التى تم إنشاؤها وتجهيز مجارى السيول، والتأكد من سلامة الجسور إلى جانب تكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول وخلوها وتطهيرها وإزالة العوائق التى قد تعترض مسارها لاستقبال المياه، بالإضافة إلى إنشاء السدود على الوديان الهامة بالمواقع اللازمة لذلك فضلا عن الاتصال بالمحافظة والمحليات لرفع درجة الاستعداد