القوات المسلحة: تدمير 12 فتحة نفق وضبط 46 مشتبهاً بهم فى سيناء

واصلت قوات انفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى وعناصر الدعم من القوات الخاصة والشرطة المدنية استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة " حق الشهيد " بمناطق مكافحة النشاط الارهابى بمدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء .

وأعلنت القوات المسلحة نجاح عناصر القوات المسلحة والشرطة فى اكتشاف وتدمير 6 ملاجئ و2 مخزن تستخدمها العناصر الارهابية عثر بداخلها على بندقية الية ونظارة ميدان و كمية من الذخائر و2 شيكارة من مادة نترات النشادر وشيكارة من مادة " سى 4 " شديدة الانفجار، كما تم حرق وتدمير 4 دراجات نارية وسيارة تستخدمها العناصر الارهابية، واكتشاف وتدمير مزرعة للنباتات المخدرة على مساحة 6 افدنة عثر بداخلها على قرابة 1000 كجم من نبات البانجو المخدر .

وقد اسفرت اعمال التمشيط والمداهمة عن القبض على 46 فرد من المشتبه فى تورطهم فى عمليات ضد القوات جارى فحص موقفهم الامنى .

وتزامنا مع جهود القوات المسلحة فى الحرب على الأرهاب واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها الإمنية للتصدى للعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الأتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من إكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق جديد على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، وضبط متسللين فلسطينيين و 100 الف قرص لعقار الترامادول المخدر بجوار فتحة نفق، وضبط 2 عربة ربع نقل محملة 1224 قاروصة سجائر وكمية من قطع غيار السيارات، وضبط 2 سيارة محملة بأكثر من 1350 كجم من نبات البانجو المخدر، والقبض على 6 افراد بحوزتهم بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية عند نقاط للتفتيش بمناطق معدية نمرة 6 والقنطرة شرق وبور سعيد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظمت فيه عناصر تأمين الحدود دخول 1858 عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت عناصر تأمين الحدود من ضبط 21 جوال عثر بداخلهم على 550 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن1650 كجم، كما تمكنت قوات حرس الحدود من احباط عدة حاولات للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط والحدود الجنوبية والغربية، والقت القبض على 415 متسلل من جنسيات مختلفة من بينهم 325 مصرى و66 سودانى و101 من جزر القمر و7 سوريين و5 تشاديين و 3 من الكونغو و3 من أثيوبيا وصوماليان وعراقيان وواحد من جنوب السودان بمناطق دمياط وابو قير وبلطيم والعلمين والسلوم شمالا ومنطقة رأس حدربة جنوبا .

فى حين تم ضبط عربه محملة بأكثر من 12الف قاروصة سجائر مختلفة الأنواع، و4 اجولة بداخلها كمية لجوهر الحشيش المخدر تزن ( 100 ) كجم بمنطقتى سيوة ورأس الحكمة، حيث تم عرض جميع وقائع الضبط على النيابة المختصه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.