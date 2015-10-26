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ضبط حسين إبراهيم أمين عام حزب الإخوان وقيادى آخر قبل هروبهما لليبيا

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ضبط حسين إبراهيم أمين عام حزب الإخوان وقيادى آخر قبل هروبهما لليبيا ضبط حسين إبراهيم أمين عام حزب الإخوان وقيادى آخر قبل هروبهما لليبيا
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب (الحرية والعدالة)، الذراع السياسى المنحل لتنظيم الإخوان الإرهابى ، وبرفقته القيادى الإخوانى الرفاعى حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح.

وأوضح المصدر - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن معلومات كانت قد وردت لقطاع الأمن الوطنى مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الارهابى وبرفقته القيادى الإخوانى الرفاعى حسن بالساحل الشمالى.

وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطنى والمركزى بمداهمة مكان اختباء المتهمين، حيث اعترفا أنهما كان فى طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية.

وأشار المصدر إلى أنه عثر بحوزتهما على كمية من العملات الأجنبية بالإضافة إلى أوراق تنظيمية، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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