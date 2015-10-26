إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب ابنة شقيقه الرضيعة فى القليوبية

أمر إسلام شريف، مدير نيابة مركز بنها، بإخلاء سبيل طالب بعد اتهامه باغتصاب ابنة شقيقه والتسبب فى وفاتها، بعدما أكد تقرير الطب الشرعى أن الطفلة لم تتعرض للاغتصاب، وأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

يذكر أن طفلة رضيعة تدعى "رهف .ا.س" بالغة من العمر عاماً وشهرين، لقيت مصرعها إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها بالواقعة، بتلقى مركز بنها بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطفلة "رهف.ا.س" جثة، وبمناظرتها تبين وجود اتساع كبير بفتحة الشرج، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بالانتقال وسؤال والدة الطفلة المتوفاة المدعوة "رضوى.س.ع" 22 سنة ربة منزل قررت بأن الوفاة نتيجة إصابة ابنتها بنزلة معوية ورئوية وإسهال، ولم تتهم أحدًا بشىء، وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث المركز تبين عدم صحة ما جاء بأقوال والدة الطفلة المتوفاة، حيث توصلت إلى أن عم الطفلة المتوفاة المدعو "طلعت س.م" 16 سنة طالب بالثانوى الصناعى وراء ارتكاب الواقعة، والمتسبب فى وفاة الطفلة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بمعرض اعترافاته أنه منذ حوالى أسبوع توجهت والدة الطفلة لإحضار بعض المستلزمات لها، وأثناء ذلك تعدى على الطفلة جنسيا مما أدى لوفاتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8196 إدارى مركز بنها لسنة 2015م.