أكراد سوريا يتهمون الجيش التركى باستهداف مواقعهم

اتهم المقاتلون الأكراد فى سوريا الاثنين الجيش التركى بإطلاق النار فى نهاية ال،سبوع على مواقعهم قرب الحدود مع تركيا فى حادث لم تؤكده الحكومة التركية حتى الآن.

وأكدت وحدات حماية الشعب فى بيان نشر الأحد أن "الجيش التركى استهدف أمس (السبت) وصباح 25 من أكتوبر مواقع لوحداتنا على طول الحدود عند تل أبيض"، وفى يونيو، استعادت ميليشيات حزب الاتحاد الديموقراطى (اكراد سوريا) السيطرة على تل أبيض من مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد معارك دامت أسابيع.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال مسؤول تركى طلب عدم كشف اسمه ان بلاده تحقق فى الادعاءات الكردية، وتعتبر الحكومة التركية الاسلامية-المحافظة هذه الميليشيات الجناح السورى لحزب العمال الكردستانى الذى يعد منظمة "ارهابية" بدأت تمردا على اراضيها منذ 1984.

واتهم المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين حزب الاتحاد الديموقراطى بالسعى الى الإفادة من معركته ضد تنظيم الدولة الاسلامية لاستعادة السيطرة على القسم الشمالى من سوريا على طول الحدود التركية.

والأسبوع الماضى اتهم اردوغان حزب الاتحاد الديموقراطى مع تنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستانى والاستخبارات السورية بالمسؤولية عن العملية الانتحارية التى اوقعت 100 وقتيلين فى العاشر من تشرين الاول/اكتوبر امام محطة انقرة فى اطار "عمل ارهابى جماعي".

والميليشيات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة تشكل رأس حربة القوات البرية التى تحارب الجهاديين فى سوريا. والاسبوع الماضى اعلنت ضم تل ابيض تحت "ادارة الحكم الذاتي" التى تمارسها فى القسم الشمالى من سوريا.

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