الجيش الإسرائيلى يستخدم كلاب هولندية ضد الفلسطينيين بالأراضى المحتلة

ذكرت صحيفة (أن أر سي) الهولندية اليوم الاثنين أن هولندا تزود الجيش الإسرائيلى بالكلاب التى تستخدمها ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.

وقالت الصحيفة - استنادا إلى بحث أجرته - إن تزويد إسرائيل بالكلاب الهولندية مستمر منذ عدة سنوات، على الرغم من قانون الاتحاد الأوروبى بشأن رفض منح تراخيص التصدير لشحن سلع استراتيجية مثل المسدسات ودهانات التمويه إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "كلاب الخدمة" لا تندرج تحت نفس هذه التسمية من الصادرات، ولكنها تساءلت بشأن هذا، لأن الشرطة الهولندية ووزارة الدفاع تصنفان هذه الكلاب على أنها من "وسائل العنف" تماما مثل "رذاذ الفلفل والأسلحة النارية".

وأضافت الصحيفة أن أرقام التصدير المحددة الخاصة بهذه النوعية من الكلاب غير متاحة لأن إدارة الجمارك الهولندية لا تفرق بين الكلاب المدربة لمهاجمة الناس والحيوانات الأليفة، كما أن جيش الاحتلال لن يعطى معلومات عن بلد المنشأ لهذه الكلاب، ورغم ذلك فإن شركة (فور ويندز كيه 9) المربية لهذه الفصيلة من الكلاب أبلغت الصحيفة بأنها المورد الأساسى للكلاب الجيش الإسرائيلى وأنها تقوم بإرسال العديد من الكلاب كل عام على مدى أكثر من 23 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن محامية حقوق الإنسان "ليسبيث زيجفيلد" بأنه من "اللامعقول" تزويد إسرائيل بهذه الكلاب، وأن هذه الكلاب ليست مدرجة فى القانون الخاص بالأسلحة والذخيرة أو فى قانون الاتحاد الأوروبى بشأن الصادرات إلى إسرائيل لا صلة له بالموضوع.

وقالت زيجفيلد "إسرائيل تستخدم هذه الكلاب كأسلحة ضد الفلسطينيين وأنه يجب منع تصديرها"، وأشار موقع (دتش نيوز) الهولندى الإخبارى إلى أن النائبة وسيلة حجاجى "من أصل مغربي" عضو مجلس النواب الهولندى عن الحزب الليبرالى اليسارى "دى 66 " ستطرح استجوابا لوزير الخارجية بشأن هذه الكلاب فى البرلمان.

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