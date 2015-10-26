بالصور.. محافظ أسوان يقرر احتواء أزمة تسريب مياه الصرف لمدرسة بعد غياب الطلاب

بعد نشر اليوم السابع للمشكلة، وجه اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم والرى والبيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتدخل السريع لاحتواء تداعيات واقعة حدوث تسرب لكميات من مياه الصرف الصحى داخل فناء مدرسة الشهيد عبد المالك عوضون الابتدائية بمنطقة السيل بمدينة أسوان بسبب زيادة منسوب المياه بمصرف السيل نتيجة حدوث انسداد داخل مجرى المصرف المجاور لسور المدرسة.

وعلى الفور انتقل إلى المدرسة اللواء محمد عاطف السكرتير العام المساعد والمهندس رمضان أبو شقرة وكيل وزارة الرى بأسوان ومحمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ومحمد حسانى رئيس مدينة أسوان، حيث تم الدفع بمعدات وحفارات الرى لتطهير مجرى مصرف السيل من المخلفات والقمامة التى تسببت فى إعاقة حركة المياه داخل المجرى، وبالتالى ارتفاع منسوبها لتتسرب إلى داخل المدرسة.

وأشار محمد عاطف إلى أنه فى نفس الوقت تم شفط تراكمات مياه الصرف من داخل فناء المدرسة، ثم تم ردمه بالرمال وتسويتها لتعود أرضية فناء المدرسة إلى طبيعتها الجافة للحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ، لافتاً إلى أنه تم تكليف مديرية الصحة بالقيام بأعمال رش المبيدات والمطهرات داخل وخارج المدرسة للقضاء نهائياً على أى تلوث بيئى أو صحى وأيضاً منع حدوث أى انتشار للحشرات الضارة، مع تكليف مديرية الرى باستمرارية عملية التطهير بشكل دورى للمجرى مصرف السيل سواء من الحشائش أو القمامة والمخلفات لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

وناشد عاطف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة تنشيط نشر الوعى البيئى للأهالى المقيمين بطول مجرى مصرف السيل للحد من إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة على جانبى المصرف أو بداخله والتى تتسبب فى حدوث انسداد للمياه الجارية، وبالتالى ارتفاع منسوبها مما يؤثر بالسلب على المبانى الواقعة حول المصرف، وأيضاً يتسبب ذلك فى التلوث البيئى بشكل عام.

ومن جانبه، أكد محمد حواتى على أن الدراسة مستمرة بالمدرسة ولم تتوقف على الإطلاق حيث تم توجيه المشرفين بالمدرسة لمنع الطلاب من التواجد داخل الفناء لحين انتهاء أعمال التسوية بشكل نهائى وتفريغ الفناء من كافة كميات المياه، وخاصة أن المدرسة بها احدى اللجان الانتخابية التى ستبدأ بها غداً وبعد غد عملية الاقتراع ضمن جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية 2015، مشيراً إلى أن المدرسة تضم 16 فصل دراسى بإجمالى 930 تلميذا وتلميذة.



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