"تعليم الإسماعيلية" يبحث مشاكل المدارس الرسمية للغات

عقدت الدكتورة أسماء عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا، برعاية المهندس سرور إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور المسؤولين عن المدارس التجريبية على مستوى المحافظة، لبحث المشاكل الخاصة بتلك المدارس، وتوفير المناخ الجيد والآمن للطلاب.

وأصدرت وكيلة الوزارة تعليمات بالعمل بهيكل متكامل ومتناسق للمتابعة الدقيقة، مكونة من مدير المدارس الرسمية للغات و8 مسئولين عن المدارس التجريبية، و8 موجهين ماليين وإداريين بكافة الإدارات التعليمية، وأعضاء من التوجيه الفنى والتنسيق مع موجه عام رياض الأطفال وإدارة المتابعة والتوجه والتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية، واتخاذ إجراءات رادعة ودعوة الشئون القانونية للتحقيق الفورى فى أى مخالفة.

وأكدت، أن المديرية تسعى من أجل عام دراسى ناجح، وشددت خلال الاجتماع على ضرورة حسن معاملة أولياء الأمور وتحديد موعد معلن للزيارة بعد الواحدة ظهرا، لتمكينهم من متابعة أبنائهم وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى دقة تنفيذ الكتاب الدورى "26 لسنة2015" الصادر فى 20/9/2015 ومتابعة الفصول وكثافتها طبقا للقانون 285 ومراجعة حالات المبانى، ودورات المياه والنظافة والدفاتر والسجلات وخاصة دفاتر الحضور والانصراف.

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