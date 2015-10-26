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أهالى وسط سيناء: سعداء بالسيول ونستعد لزراعة القمح والشعير

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أهالى وسط سيناء: سعداء بالسيول ونستعد لزراعة القمح والشعير أهالى وسط سيناء: سعداء بالسيول ونستعد لزراعة القمح والشعير
أكد أهالى مناطق نخل بوسط سيناء سعادتهم البالغة بوصول السيول إلى مناطقهم اليوم، لافتين إلى أنهم ابتداء من غدٍ سيبدأون فى زراعة القمح والشعير.

وقال خليل سالم من أهالى وسط سيناء، إن السيل اليوم أتى من جبال العجمة فى وادى طريفى الذى مر بمناطق نخل وانتهى برى مساحات واسعة من أرضهم .

وأضاف صالح أفريج من الأهالى أصحاب الأراضى، أنهم بمناطقهم اعتادوا على السيول ينتظرونها كل عام لزراعة أراضيهم بالقمح والشعير، وأشار إلى أنهم يحتجزون المياه فى سدود وهى مساحات فضاء يقيمون حولها سدود لحجز المياه للرى منها على زراعاتهم طوال العام .

وكما أفادت الأهالى أن السيول تسببت فى تعطل مصالح الموظفين بالمصالح الخدمية فى مدينة نخل وتعطل وصولهم لعملهم اليوم.

وكما قال محمد أحمد إنه كان فى طريقة إلى نخل لإنهاء أعمال الإشراف على أعمال مقاولات ولكنه لم يستكمل طريقه بسبب السيل واضطر إلى العودة للعريش.

وأضاف محمد سامى "مدرس" أنهم لم يتمكنوا من الوصول لمدارسهم بسبب السيول وتوقفت الدراسة اليوم بمدرستهم.

من جانبه قال نصر الله محمد رئيس مدينة نخل إنه ابتداء من غدٍ ستقوم لجان بحصر المساحات الأراضى التى ارتوت بالمياه لتحديدها وطلب التقاوى ومساعدة المواطنين فى زراعتها.

وأشار عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إلى أنه سيتم الدفع بكميات من تقاوى القمح والشعير بحسب احتياجات الأهالى إلى جانب معدات زراعية وجرارات لمساعدتهم فى أعمال الزراعة .

وكانت مناطق وسط سيناء شهدت اليوم مرور سيول أدت إلى قطع طريقى العريش نخل ونخل الحسنة لمدة 6 ساعات وعزلت المدينة إلى نصفين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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